В Череповце насильник забрался к жертве через окно

Насильника ждет суд.

В Череповце 41-летнего мужчину обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Региональное управление СК сообщает, что окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

6 июля житель города Череповца познакомился на улице с 41-летним мужчиной и пригласил к себе домой. В квартире была 36-летняя сожительница. Выпив, гость ушел, а хозяева квартиры уснули. Ближе к полуночи мужчина вернулся для продолжения банкета, однако дверь ему не открыли. Тогда он проник в квартиру через открытое окно - она находилась на первом этаже.

Хозяйка квартиры спала в отдельной комнате, мужчина совершил в отношении нее сексуального характера, он, угрожая убийством, изнасиловал ее. На шум проснулся сожитель. Он и остановил изнасилование.

Расследование дела закончено, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.