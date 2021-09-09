Череповчане погибли на рыбалке в Карелии

Рыбаки из Череповца погибли в Карелии. Их товарищ из Петербурга тоже погиб.

Они отправились на рыбалку на Ладожское озеро в Лахденпохском районе. Как сообщает МЧС Карелии, утром 5 сентября полиция обнаружила двоих утонувших - мужчины были в спасательных жилетах, их увидели в воде у острова Кухка.

Это были туристы из Череповца. Они с товарищем из Санкт-Петербурга втроём снимали гостевой дом в посёлке Кокониеми. Похороны погибших состоятся завтра, пишут их родные в социальных сетях. Отметим, тело третьего рыбака полицейские обнаружили позже, сообщает 35media.ru.

Тело третьего рыбака полицейские обнаружили только на следующий день.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники полиции. "У нас в Карелии сейчас очень много туристов, в том числе и на воде. И, к сожалению, очень много людей гибнет, пренебрегая правилами безопасности," - прокомментировали в пресс-службе республики.