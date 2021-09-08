В Вологде новый ФОКОТ открыли Малыми Олимпийскими играми

Фото: администрация города Вологды

В Вологде отпраздновали завершение строительства нового спортобъекта на территории школы №36 на ул. Пригородная, 14. На торжественной церемонии открытия ФОКОТа приняли участие чиновники, педагоги, школьники и даже известные спортсмены. Творческие коллективы города выступили с номерами . Напомним, всего в областной столице в 2021 году будет построено 12 ФОКОТов, а места где они появятся выбрали горожане.

На открытии ученики 3 и 4 классов поучаствовали в Малых Олимпийских играх «Мы - вологжане! Мы - за спорт!»: дети соревновались в трех эстафетах. Директриса школы №36 Ольга Махмудова заявила: «Такой стадион дает большие плюсы школе по подготовке ребят, к тому же, этой площадкой могут пользоваться не только ученики, но и все жители микрорайона в определенные часы». На открытом спортивном объекте можно играть и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол. За состоянием ФОКОТа будут следить специалисты.

Фото: администрация города Вологды

Напомним, что 7 новых ФОКОТов находятся у школ №№ 7,12,16,17,19, 36 и 37. Из-за дождливой погоды строители не смогли на всех объектах уложить к 1 сентября резиновое покрытие. "Два пришкольных ФОКОТа готовы, готовность еще пяти спортобъектов у образовательных учреждений оценивается на 95%, по остальным ФОКОТам работы будут завершены этой осенью", - сообщил начальник Управления физической культуры и массового спорта Дмитрий Жиобакас.

В прошлом году в школе № 36 также провели капитальный ремонт: отремонтировали фасад и внутренние помещения, появился пищеблок. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.