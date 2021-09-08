Череповчанкам, которые фотографировались на машине ГАИ, оказалось 12-13 лет

В Череповце правоохранителям удалось установить личность двух хулиганок, которые устроили фотосессию на милицейском ВАЗе. Напомним, машину установили в честь 85-летия ГИБДД на Красноармейской площади.

Мэр города рассказал, что 5 сентября камеры системы «Безопасный город» засняли двух девочек, которые сначала лежали на капоте копейки, а потом ходили по крыше и даже залезли под машину. После этого они пошли к памятнику многострадальному купцу и висели на его книге: «Главный вывод — Книгу укрепили хорошо. Если бы опора сломалась, когда девушка висела на ней, будто обезьяна на лиане, ущерб для здоровья, скорее всего, был бы тотальный».

Инспекторы ПДН вместе с родителями доставили хулиганок в полицию, где с ними провели беседу. Им оказалось всего 12 и 13 лет. Детей поставили на профилактический учёт в полиции, а за их семьями будут наблюдать. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.