Юные череповчанки сделали это: залезли на крышу автомобиля ГАИ

Фото: Андрей Губернаторов

Юные череповчанки залезли на автомобиль ГАИ. Их поступок возмутил череповчан, сообщает портал Город Че.

В Череповце на Красноармейской площади в июле была восстановлена легендарная будка ГАИ и рядом установлен брендированный автомобиль ВАЗ-2101. Напомним, автомобиль был предоставлен и восстановлен ветеранами ГИБДД. Арт-объект пользуется популярностью у горожан и гостей город, на его фоне часто фотографируются. Однако в соцсетях появилась фото, где девушки фотографировались идля этого залезли на авто с ногами.

Череповчанам такое поведение не понравилось. Многие не стеснялись в выражениях «Поколение тупых тиктокеров и инстаграмщиков!», «как обезьяны-приматы!», «дать штрафа», «дикари, лишь бы все изгадить». Кто-то задается вопросом: "А на автомобиль своего папы не пробовали так залезть?". Защищающих подростков немного. Разве что мер города, потребовавший установки антивандальных арт-объектов.

Стоп-кадр видео камеры наблюдения

И череповчан можно понять: в Череповце поветрие варварства. Так, прошлой зимой был сломан Ледовый городок, посвященный Дню Победы, талисману ХК "Северсталь" сломали лапу, у памятника купцу регулярно отрывают книгу...

Как выяснилось, раритетная копейка выдержала вес девочек. А это значит, кроме общественного порицания девушки ничего не получат.