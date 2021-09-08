Маски перчатки, ручки, но никаких пирожков и концертов для вологжан на выборах

В дни выборов на избирательных участках голосующим будут выдавать одноразовые перчатки, маски и ручки. А вот традиционные с советских времен буфеты и концерты отменены из-за коронавируса.

О череповецких выборах сообщает официальный портал города, однако строгие требования коснутся всей области.

«Есть требования Роспотребнадзора по обеспечению эпидемической безопасности: маски, перчатки, санобработка, измерение температуры, дистанция в полтора метра. Скоплений людей на участках быть не должно. Избиратели будут заходить через один вход, выходить через другой. На участках не будет торговли, увеселительных мероприятий, концертов. Но музыка звучать будет. Безопасность избирателей на первом месте. На все участки уже выданы средства индивидуальной защиты», — сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Череповца Лина Коробейникова.

Напомним, выборы депутатов в Государственную думу и Законодательное Собрание области пройдут 17−19 сентября.

В школах, где разместятся избирательные участки, отменят занятия. Чем займутся тысячи школьников - пока обсуждается.