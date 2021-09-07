Вологодские школьники уйдут на четырехдневку?

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Повсеместно школьники могут уйти на короткую неделю. Четырехдневка появится из-за предстоящих выборов. В пятницу 17 сентября, субботу 18 сентября, уроков в школах, где располагаются избирательные участки, не будет. Об этом сообщает портал Город Во.

17-19 сентября в Вологодской области пройдут выборы депутатов в Государственную Думу и Законодательное Собрание области.

Как сообщили порталу «Город Во» в областном департаменте образования, субботы в сентябре в подавляющем большинстве школ региона - не учебные, сентябрьские и майские расписания составляется пятидневные.

А вот 17 сентября, в пятницу, в них идут занятия. Решение об этом дне будет принято в ближайшее время. "Однозначно, что уроков в эти дни в школах, где организованы избирательные участки, не будет. Зато запланированы внешкольные мероприятия типа спортивных мероприятий, походов в музеи, театры и библиотеки", - сообщает Город Во.