Мэрия не разрешила оставлять череповчан на неделю без горячей воды

В Череповце „Газпром теплоэнерго" предложил потратить неделю на капремонт теплосети. Мэрия города с такими сроками не согласилась.

Заммэра Артём Дмитриев сообщил: "Отключение горячей воды и отопления необходимо для присоединения новой тепловой сети к существующим трубопроводам. Это займет некоторое время и потребует отключения горячей воды и отопления, так как трубы должны быть пустыми".

Компания „Газпром теплоэнерго" предложила оставить Зашекснинский район города без горячей воды с 9 по 15 сентября. Мэрия считает, что работы могут быть проведены быстрее - за три дня. Пока вопрос еще решается, о датах сообщат позже.

Напомним, с 6 сентября в городе металлургов стартовал отопительный сезон. С графиком подключения по микрорайонам можно ознакомиться на официальном сайте Череповца.