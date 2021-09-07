Вологжанам сулят подарки за сдачу вторсырья

11 сентября в Вологде пройдет экологическая акция «Зелёный регион». Ее проведет ресурсный центр «Провода» и молодёжный центр «Содружество».

Вологжанам предлагается принести материалы для переработки, а взамен получить подарки: "Можно сдать отходы из пластика, бытовую или оргтехнику и получить взамен семена, саженцы, овощи, фрукты, мед или даже набор варенья. Вознаграждение будет зависеть от количества сданного вторсырья".

Вырученные от переработки вторсырья средства передадут Обществу защиты животных «Велес» на корм животным. Экоакция пройдет с 10:00 до 15:00 на площади Революции.