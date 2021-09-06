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Общество6 сентября 2021 10:45

В Череповце потепления ждать не будут: начался отопительный сезон

Источник:kp.ru
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В Череповце все-таки стартует отопительный сезон. Ранее сообщалось, что торопиться не следует - к следующим выходным ожидалось потепление. Однако сегодня мэр Вадим Германов заявил: "«Соответствующее постановление уже подписано. Процесс подачи тепла во все жилые дома займет три дня. График подключений по микрорайонам скоро опубликуем».Однако капитальные ремонты все еще продолжаются :

из-за них в отдельных микрорайонах отопление будет запущено по временным схемам. После завершения работ теплоэнергетики выполнят врезки новых сетей в существующие, пишет Вадим Германов.