Сторож вологодской фермы избил возлюбленную телятницу тяпкой

В Междуреченском районе Вологодской области прошел суд над 53-летним местным жителем. Мужчина причинил сожительнице побои. Как выяснилось, возлюбленные вместе работают на сельхозпредприятии „Старосельское“: один сторожем, другая телятницей.

7 августа вечером они выполняли свои обычные трудовые обязанности на ферме, но в паре вспыхнул конфликт. Мужчине было нечего ответить женщине на очередной аргумент, поэтому он применил грубую силу: схватил тяпку и ударил ей три раза по голове. Наверное, чтобы не была такой умной... Об инциденте сообщает пресс-служба судов Вологодской области

На заседании у потерпевшей к возлюбленному претензий не возникло. Подсудимому назначили штраф в 5 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано.