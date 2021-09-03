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Происшествия3 сентября 2021 9:31

В Череповце горел гараж в кооперативе, погиб человек

ЧП случилось в Заягорбском районе
Иван Чухнин
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В гараже погиб неизвестный

В гараже погиб неизвестный

Мужчина сгорел в гараже. ЧП случилось в Череповце. Пожарные обнаружили на пепелище останки человека.

Как сообщает ГУ МЧС Вологодской области, ЧП случилось в начале четвертого часа ночи в гаражном кооперативе ГК-517, что находится в Заягорбском районе.

Отдельно стоящая одноэтажная постройка площадью 20 кв.м сгорела, огонь уничтожил имущество, повредил каркасно-щитовые конструкции и перекинулся на соседний гараж.

Его и другие строения пожарным удалось отстоять.

Сейчас устанавливается личность погибшего и причины возгорания.