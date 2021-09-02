В Вологде 18 пешеходных переходов стали умными

Фото: администрация города Вологды

В Вологде 1 сентября начали работу умные пешеходные переходы у школ. Ко Дню знаний включили 8 из них, еще 5 в процессе монтажа, остальные 5 появятся к середине месяца. На эти цели выделили 16, 5 млн рублей.

Замруководителя Службы городского хозяйства Вологды Илья Колосов пояснил, как действует система: «Умный пешеходный переход, как и любое такого рода оборудование, имеет «мозговой» центр» - это прибор учета и контроля. Также есть датчик распознавания присутствия человека, велосипедиста, животного, которые приближаются к дороге. В этом случае на информационном табло загорается надпись «Пропустите пешехода». Также установлен светофор Т-7, который мигает желтым и позволяет водителям издалека заметить «зебру». В ночное время суток во время движения пешехода будут загораться светильники. Сейчас оборудование находится в стадии пуско-наладочных работ, поэтому светильники работают постоянно. Затем будут работать только ночью».

Зампредседателя Общественного совета Вологды, председатель ТОС «Предтеченский» Антон Седов выразил свое мнение о новинке: «Установка умных пешеходных переходов - это очень важный элемент в системе безопасности города. Мы живем в таких климатических условиях, когда очень рано начинает темнеть. В темное время суток, особенно в дождливую погоду, видимость для водителей ухудшается, и поэтому возникают ДТП. Общественный совет поддерживает идею об установке таких конструкций».

Умные переходы появились на 13 участках: у школ №№ 5, 7, 11, 16, 24, детских садов №№ 80, 111 и у стадиона «Локомотив» уже начали работать, у школ №№ 8, 13, 25, 30, лицея №32 – еще ожидают подключения. Еще 5 переходов смонтируют во второй половине сентября: у школы № 17, у Парка Ветеранов, Дворца спорта «Вологда», на улице Псковской, 7а и на перекрёстке Ярославская–Возрождения. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.