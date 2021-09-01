Генерал назвал имя нового начальника полиции города Вологды

Фото: сайт УМВД Вологодской области.

В Вологде назначен новый начальник полиции. Сенсации не произошло: им стал подполковник Александр Иванов, возглавлявший первый отдел полиции города Вологды.

1 сентября начальник Управления МВД области генерал-майор Виктор Пестерев представил личному составу нового начальника.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, Александр Иванов поступил на службу в органы внутренних дел в 2002 году, проходил службу в Сокольском районе. В 2020 году был назначен на должность начальника отдела полиции № 1 УМВД России по городу Вологде.

Заметим, что Виктор Пестерев также связан с Соколом - это его родина.