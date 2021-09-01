Предвыборная подвижка: 150 миллионов намерены потратить на областную картинную галерею

150 миллионов рублей намерены выделить областные власти на реконструкцию нового здания вологодской картинной галереи, что в Вологде, на Мира, 34.

Пауза в строительных работах длилась два года. Начало новой попытки связывается с грядущими выборами.

Напомним, «Капиталстройгрупп» два года назад разорвал 80-миллионный контракт с правительством области через суд, сообщая, что выполнено около половины работ.

31 августа 2021 года объявлена закупка на сумму 150 миллионов рублей.

В списке работ - работы с кровлей, земляные работы, узел примыкания лифтовых шахт к кровле здания, пожарная сигнализация, обустройство сетей, вентиляции, отделочные работы, благоустройство. И это не полный список, сообщает издание "В точку". Завершить работы необходимо в конце июля 2022 года. А подать заявку – уже до 9 сентября 2021 года.