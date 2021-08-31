Комбат-мошенник: старшие офицеры "нарисовали" себе отличную спортивную форму

Бывшего комбата военной части под Вологдой осудили за мошенничество Его оштрафовали. В Вологде был вынесен приговор в отношении бывшего военнослужащего, подполковника запаса, признанного виновным в мошенничестве в крупном размере. С 2014 года по 2018 год офицер служил под Вологдой по контракту в должности командира батальона. В его обязанности входила организация боевой и физической подготовки подчинённых.

В 2017 году по его прямому указанию его заместитель внёс в ведомость сведения о сдаче комбатом, им самим и начальником штаба упражнения «ныряние в длину», о том, что ими выполнен высший квалификационный уровень физической подготовленности.

В результате "хорошо подготовленная" троица получала денежные надбавки. Общая сумма ущерба составила 683 569 рублей.

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей. С учётом частичного возмещения вреда, с него также взыскали 465 059 рублей в пользу министерства обороны РФ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Уголовные дела в отношении сослуживцев мужчины не были возбуждены, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.