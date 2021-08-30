В Вологде будут подключать к теплу сады и школы

В Вологодской области ожидается похолодание. Поэтому в детсадах и школах начнут досрочно подключать отопление. Мэр Вологды в прямом эфире ВКонтакте сообщил о такой возможности. "Хотел с вами посоветоваться. Сегодня был в новом корпусе детсада № 108, мне показалось, что там холодно. Водил утром ребенка в детский сад, тоже показалось, что холодно в группе. Если вы поддержите, я предлагаю по документам отопительный сезон запустить прямо завтра: я отдаю распоряжение, выпускаем постановление. Но подключать будем по мере необходимости. В первую очередь, конечно, это детские сады и школы..."

Он сообщил, что по прогнозу погоды уже в конце недели по ночам возможны заморозки.

Также Сергей Воропанов предложил управляющим компаниям подавать заявки на подключение тепла в жилые здания. Правда, градоначальник требует, чтобы у зданий были исправные теплосчетчики и подписанные акты о готовности к отопительному сезону.