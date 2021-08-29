Вологжанин мог застрелить своего 11-летнего сына на охоте под Белозерском

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

26 августа в 8 часов вечера в Белозерскую районную больницу доставили 11-летнего мальчика с огнестрельным ранением. К сожалению, ребенок скончался через несколько часов на руках медиков. Как выяснили следователи, мальчик поехал на охоту с отцом на озеро Лозско-Азатское у деревни Перховта. Они стреляли в водоплавающую дичь с надувной резиновой лодки.

К этому часу был допрошен 38-летний отец погибшего, родственники и знакомые семьи. Назначены судебные экспертизы, осмотрена лодка и оружие. Возбуждено уголовное дело и передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Установлено, что мальчик был ранен в грудь в 7 часов вечера четверга в лодке. Возможно, что это был несчастный случай.