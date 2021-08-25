Вынесен приговор: вологжанин зарезал 17-летнего студента

Восемь лет получил житель Кубенского за жестокое убийство студента. Убийство произошло в ночь на 15 апреля 2021 года.

37-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании несовершеннолетних, застолье происходило в бане. Там он и поссорился с 17-летним подростком, студентом технического колледжа.

Мужчина рассердился и сбегал домой за ножом. Им он нанес подростку множество ранений, так что шансов выжить у молодого человека не было.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

Только что стали известны результаты суда: 37-летний убийца приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 970 тысяч рублей семье погибшего, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.