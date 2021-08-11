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Происшествия11 августа 2021 12:28

Деревни Вологодского района остались без света после бурной ночи

Над районам буйствовала непогода
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодском районе в ночь на 11 августа без электричества оказались 8 деревень. Об этом сообщил глава района Сергей Жестянников в соцсетях: "Службы уже занимаются ликвидацией последствий непогоды. Прошу жителей с пониманием отнестись к ситуации. Во многих деревнях электроснабжение восстановлено. По информации диспетчерской службы РЭС, аварийно-восстановительные работы продолжатся в течение дня".

Как Комсомолка сообщала ранее, эта ночь и для областной столицы выдалась тяжелой: выпала треть месячных осадков, башенный кран врезался в дом, попадали деревья, затопило улицы.