Ночью Вологда поплыла

Улица Ленинградская. Фото Макса Мурзаева

В Вологде вечером 10 августа прошел ливень, буквально заставивший автомобилистов плавать. За ночь выпало 27 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Кроме того, долгое время дождь сопровождался грозой. По данным единой диспетчерской службы, в городе упало 9 деревьев. Сильно затопило улицы Ленинградскую, Козленскую, Клубова, Герцена и другие. Вологжане в соцсетях активно делятся информацией по найденным госномерам от автомобилей.

Как сообщил мэр города, ветер тоже прошел серьезный: на улице Беляева развернуло башенный кран и повредило балкон на 10 этаже жилого дома. Множество машин получили гидроудар. О последствиях стихии можно сообщить на номер городского колл-центра 8-800-302-16-17.

Улица Козленская. Фото Екатерины Бахматовой

Ночью ливень практически парализовал движение на дорогах. Ливневка, даже там, где она есть, с таким потоком воды не справилась сразу - вода переливалась аж за бортовые камни и пороги машин.

Фото Максима Белого, чат baza.net

Ленинградская-Петина, baza.net