Владимир Машков приедет сниматься на Вологодчину

Кирилло-Белозерский монастырь вынес немало осад, в том числе и киношных. Фото со страницы музея ВКонтакте Фото: материалы пресс-служб

Еще окно кино снимут на Вологодчине. Приключенческое кино с названием "Библиотека Ивана Грозного" будут снимать в Кириллове.

Режиссер картины Глеб Орлов намеревается использовать естественные декорации - Кирилло-Белозерский монастырь, здание одного из аэропортов.

Это будет современная история, когда искателя библиотеки на протяжении всего фильма преследуют бандиты. Снимает картину известная компания «Централпартнёршип", сообщает портал Город Че со ссылкой на райадминистрацию Кирилловского района.

Традиционно в съёмках будут задействованы местные жители, Так, планируется массовая сцена битвы в монастыре - до 2000 человек.

В стенах Кирилло-Белозерского монастыря снимались такие фильмы как "Апостол" с Евгением Мироновым. «Достояние республики» с Андреем Мироновым и Олегом Табаковым. Недавно там снимался сериал «Обитель» по роману Захара Прилепина с Сергеем Безруковым в главной роли. Сериал вышел на экраны в мае этого года.