Северная объездная дорога появится вокруг Череповца уже в следующем году

В Череповце началось строительство Северной объездной дороги. 26 июля на объект зашла техника. Как сообщил мэр Череповца Вадим Германов, «Освоение целины» началось..." По его словам, работы завершится уже в следующем году. Дорога будет четырехполосной. Она начнется у поста ГИБДД на въезде в город и соединится с уже существующей в районе Шубацкой.

Горожан должен обрадовать тот факт, что новой дорогой будут активно пользоваться водители, направляющиеся на промышленные предприятия. У них будет выбор: ехать через Ясную Поляну или по новому участку. Кстати, к финансированию стройки подключились не только областной и городской бюджеты, но и компании «Северсталь» и «ФосАгро».