Конфликт между родственниками привел к смерти 74-летнего череповчанина

В Вологодской области убили пенсионера. 20 июля на улице в деревни Новая под Череповцом обнаружен труп 74-летнего мужчины с множественными ранами на голове и туловище.

Начались поиски убийцы. Дом, рядом с которым было обнаружено тело, принадлежит дальнему родственнику погибшего. Выяснилось, что он причастен к избиению пенсионера. Оба мужчины, жители Череповца, совместно употребляли спиртное 19 июля. Почему застолье привело к трагедии, выясняют следователи. Назначен ряд экспертиз, 56-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.