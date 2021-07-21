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Общество21 июля 2021 18:43

Стало известно имя второго героя: на Северной Двине спасли четырех девочек

О случившемся рассказала его жена
Иван Чухнин
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Ирина городится своим мужем, просто потому что он герой. Фото со страницы ВКонтакте

Ирина городится своим мужем, просто потому что он герой. Фото со страницы ВКонтакте

Стало известно о втором герое, который спас девочек на Северной Двине. Напомним, сразу четыре девочки едва не потонули в Великом Устюге. Один из героев - участковый Алексей Бахарев. Он находится в отпуске и отдыхал на том самом пляже. О его решительных действиях рассказала пресс-служба УМВД области.

А сейчас стало известно имя и второго мужчины, бросившегося на помощь утопающим. Об этом нашему журналисту рассказала его жена, Ирина. Она посетовала: "Муж, конечно, не хочет, чтоб я это афишировала, но я им горжусь и поэтому не могу молчать!"

Вот что она рассказала:

"Да, мой муж принимал участие в спасении. 18 июля около 16 часов он приехал забрать меня и нашу дочь с реки. Погода была жаркая, и он решил искупаться. Когда он собрался выходить, то услышал крики о помощи. Двух девочек совместно с мужчиной и его женой вытащили быстро, так как они были совсем рядом. А вот двух других унесло течением. Тогда муж сказал мне, чтоб я несла круг - так как двоих на такой глубине он бы не смог удержать. Я принесла круг, и он поплыл к ним. Одной из утопающих он отдал круг, а вторую стал вытаскивать на берег. В это время подплыл еще один мужчина и вытащил девочку с кругом. Вот такая история..."

Имя смельчака - Дмитрий Непогодьев, ему 39 лет, он местный житель.

И, конечно, приятно, что рядом с мужчинами в сложный момент были их жены, и они также приняли участие в спасении.