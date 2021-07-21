Четырех тонущих девочек удалось спасти участковому под Великим Устюгом

Участковый уполномоченный полиции Алексей Бахарев находясь в отпуске совершил чудо Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Участковый полиции Алексей Бахарев отдыхал с дочкой и женой на берегу реки Сухоны в Великоустюгском районе Вологодской области. Вдруг он услышал отчаянный крик со стороны. Мужчина увидел, что в реке плавают 4 девочки: одну из них снесло с песчаной косы. Остальные пытались ей помочь, но в результате и они попали в течение. Вместо одной утопающей стало четыре... Ситуация страшная.

Девочки больше не могли кричать, просто уходили под воду одна за другой. Участковый знал рельеф берега: школьниц унесло на большую глубину - свыше 2 метров. Вытащить из воды даже одного человека - смертельно опасное предприятие. Тут утопающих было четверо.

Полицейский сказал жене, чтобы она громко кричала о помощи. Супруги взялись за руки и организовали живую цепочку: попытались по одной вытащить на мелководье ближайших девочек. Таким образом им удалось спасти двоих.

К этому моменту на крики прибежал другой отдыхающий: он кинул одной из утопающих надувной круг, вторую потащил в сторону берега. К нему присоединились еще двое очевидцев. Чудо, что удалось спасти всех 4 девочек. Им не понадобилась медицинская помощь.

Если бы не грамотные действия местного полицейского Алексея Бахарева, то трагедии было бы не избежать. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.