Неудобно для водителей и пешеходов: "кольцо" на Конева и Можайского расширят

Водители жалуются на очень узкую проезжую часть. Фото Baza.net

Узкое место решили расширить городские власти. В конце августа решено начать работы на перекрестке улиц Конева и Можайского. Там с 5 августа 2020 года организовано кольцевое движение, однако это место часто попадает в сводки ГИБДД. Только с начала года число аварий достигло 43, в то время как при прежней схеме - лишь 30 в год.

Изначально планировалось завершить реконструкцию к началу осени, но все застопорилось на экспертизе проекта. Он должен пройти экспертизу в июле. То есть работы "уйдут в осень".

Сейчас недовольны "кольцом" не только автомобилисты, но и пешеходы.

Для них оборудуют островки безопасности. А в целом, проезжая часть станет шире на 70 сантиметров. За счет тротуаров с каждой стороны появятся поворотные полосы.