Жителей Лукьяново приглашают на бесплатные тренировки

Тренировка Фото: Вологда РФ

В Вологде в микрорайоне Лукьяново проходят тренировки на стадионе школы № 25. На реализацию проекта «Народный тренер» из областного бюджета выделено 17 млн рублей.

Все желающие могут попробовать свои силы в фитнесе во вторник, четверг и воскресенье в 19:00 под руководством инструктора Максима Брынина. Полноценная тренировка включает в себя легкую пробежку, растяжку и упражнения на пресс. Стоит трезво оценивать свои силы и не перенапрягаться, встав "с дивана".

В центре города с вологжанами занимается Маргарита Фролова на стадионе «Динамо». ОФП еженедельно посещают около 30 человек. Спортсменка пояснила: «Проект позволяет человеку, никогда не занимавшемуся фитнесом, попробовать бесплатно и понять: его это или нет. Для тех, кто занимается на постоянной основе - это несомненная польза для здоровья, а также развития физических качеств, необходимых в повседневной жизни». Об этом сообщила Вологда.рф.