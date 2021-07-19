Урбанист Илья Варламов ужаснулся вологодскому вагончику для полицейских

Модульный пункт полиции Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Вологодский блогер раскритиковал руководство УМВД по Вологодской области за условия, в которых приходится трудиться правоохранителям. А именно за новый модульный участковый пункт полиции в поселке Семенково Вологодского района, который больше походит на строительный вагончик. Открытие прошло торжественно, с детьми-курсантами, шариками, ветеранами и перерезанием ленточки.

Известный урбанист и лидер мнений Илья Варламов заметил: «Уже не первый раз с вами это обсуждаем, но история продолжает повторяться. Высокие начальники МВД, сидящие на кожаных креслах в своих уютных кабинетах, совершенно не понимают, как важно обеспечить достойные условия труда для своих сотрудников, и просто загоняют их в какие-то бытовки».

Блогер заметил, что если человека поместить в собачьи условия, то не стоит ожидать от него человеческого поведения. Варламов напомнил, как во время успешной полицейской реформы в Грузии с самого начала сотрудникам предоставили достойные кабинеты. Служить в правоохранительных органах стало престижно и уважаемо. Илья понадеялся, что когда-нибудь руководство вологодской полиции все-таки сделает соответствующие выводы.

Участковый пункт полиции на 2 кабинета для ведения дел и приема граждан открыли 13 июля. Чиновники заметили, что в новом "здании" условия работы намного комфортнее, чем в старом. Страшно представить, что было раньше. К счастью, вагончик освятили.