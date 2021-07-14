В Семенково торжественно открыли и освятили вагончик для полицейских

В торжественном открытии даже поучаствовали дети-кадеты Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

14 июля в поселке Семенково Вологодского района чиновники и полицейские торжественно открыли первый на Вологодчине модульный участковый пункт полиции. В сооружении, больше напоминающем строительную бытовку, расположились сразу 2 кабинета для сотрудников ОВД. Участковые планируют принимать там вологжан. Вагончик разместился в центре - прямо рядом с Администрацией поселка.

В вагончике комфортнее, чем в старом здании Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Как сообщает пресс-служба УМВД, здание оборудовали оргтехникой и средствами связи - у полицейских будет доступ ко всем базам. В домике замечен холодильник. Неизвестно, есть ли в этом обшитом металлом здании кондиционер и достаточная вентиляция - ведь помещения, особенно в аномальную жару, будут нагреваться до немыслимых температур... А зимой? К счастью, вагончик освятили: обряд провел настоятель храма Святителя Николая Чудотворца иерей Алексей Ситник.

Здание освятили Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На торжественную церемонию с перерезанием красной ленты были приглашены замначальника УМВД по Вологодской области Александр Гладышев, глава Вологодского района Сергей Жестянников, ветеранская организация, общественники и даже дети-кадеты. А глава поселка Иван Боринцев заметил, что в новом помещении намного комфортнее, чем в старом. Выбор здания был долгим, в результате, это лучшее решение, которое удалось найти для поселка.