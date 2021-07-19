На реке Кубене видели редких птиц

Четырех лебедей видели на реке Кубене под Харовском Фото: Ольга Кузнецова

Вблизи Харовска на реке Кубене очевидцы видели лебедей. Такое зрелище большинство наблюдали впервые - это осторожные птицы, избегающие людей. А тут они остановились на кормежку буквально в двух километрах от города.

Считается, что лебеди в этих местах бывают пролетом при сезонных миграциях. А тут - четыре белоснежные птицы низко летели над рекой и приводнились у правого берега, не обращая внимание на немногочисленных купальщиков на другом берегу.

- Зрелище потрясающее! Они летели с востока, невероятно-ярко белый цвет оперенья - такой редкий в природе, впечатляющий размах крыл. Про телефон забыл, а сейчас далековато для такой оптики - сели у другого берега. Раньше никогда в этих местах не видал, - поделился впечатлениями один из отдыхающих.

Харовчане связывают это с лесным пожаром возле Катромского озера - он бушевал с 15 июля. На 18 часов 30 минут площадь пожара составила 15 га, а на 22 часа - уже 37 га. Известно, что сгорела как минимум одна избушка, которую использовали для ночлега рыболовы.