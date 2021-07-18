Вологжане машинами воруют брусчатку у ТОСа Охмыльцево

Фото ТОС Охмыльцево

В Вологде неизвестные крадут брусчатку Московского завода для мощения пешеходных дорожек. Об этом сообщил ТОС «Охмыльцево». Материалы исчезают у домов №24 и 26А на Окружном шоссе. Вскоре там планируется разбить парк «Рождественский», но теперь новое общественное пространство находится под угрозой.

Нечистые на руку вологжане банально воруют плитку со стройки, т.к. там нет охраны. Местные жители просят делать фотографии злоумышленников и их автомобилей, передавать любую информацию. Все данные отправятся правоохранителям для возбуждения уголовных дел: "Пожалуйста не проходите мимо, позвоните в полицию. Если каждый начнёт тащит из парка к себе в огород, то достойного общественного парка не будет, будет общественное поле".