В Вологодской области сжигали отходы деревообработки, а сгорел цех

Фото: Светлана Голосова

16 июля в Вологодской области сгорел еще один цех деревообработки. ЧП случилось в Вытегре. Информация о возгорании поступила пожарным в 13 часов 07 минут.

Горело на территории промышленной зоны по адресу: Ленинградский тракт, 51. Огонь быстро распространился по территории. В итоге выгорело около 350 квадратных метров.

По информации пресс-службы МЧС, цех деревообработки огнем был полностью уничтожен вместе с находящимся внутри оборудованием. Сгорели грузовики «МАЗ» и «ГАЗ». Повреждена внутренняя отделка и кровля кирпичного здания и находящееся внутри оборудование, внутренняя отделка металлического ангара, поврежден бункер для хранения опилок, частично пострадал легковой автомобиль марки «ВАЗ-2111». С ожогами был госпитализирован мужчина 1971 года рождения. По словам врачей, ожоги тела 3 степени. Причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при сжигании отходов деревообработки. В ликвидации возгорания задействовано 8 единиц техники, 24 человека личного состава, в том числе 2 члена ДПО.