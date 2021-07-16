Пожилая вологжанка нашла бывшего сожителя и зарезала

Орудие убийства Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В селе Городищна Нюксенского района произошло убийство. Вечером 14 июля 60-летняя местная жительница узнала, что бывший сожитель приехал посетить своего друга в село. Женщина была пьяна, поэтому решила, что ей нужно обязательно увидеть 45-летнего экс-любовника. Дама взяла с собой нож.

В ходе выяснения отношений, вологжанка заместо аргументов пару раз ткнула мужчину ножом в грудь. Тот скончался на месте. Женщина попыталась скрыться, прихватив с собой орудие убийства. Однако подозреваемая проговорилась о произошедшем нынешнему сожителю, и была задержана полицией.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Решается вопрос об аресте дамы.