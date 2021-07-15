В Кадуе за 50-минутный концерт певице выплатили 2 млн рублей

Кадр из видео бара Неон

В Кадуе 14 июля в баре «Неон» прошло празднование частного дня рождения. Только за одно 50-минутное выступление был выплачен гонорар в 2 миллиона рублей. В поселок приехала Клава Кока, певица лейбла «Black Star», которая по совместительству ведет программу про путешествия «Орел и Решка» на канале «Пятница».

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Девушка призналась, что они никогда не ездили так далеко - даже от Череповца пришлось добираться целый час на машине. Звезду впечатлили местные остановки, плакаты и бабушки. Как сообщил организатор гастролей, такое произошло впервые, чтобы дорогостоящая певица прибыла в поселок на выступление. В «Black Star» назвали этот заказ самым странным в их истории.

Видимо и в Кадуе водятся миллионеры!