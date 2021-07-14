В Вологодской области выпал крупный град и повредил посадки

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На Вологодчине жара вызывает необычные погодные катаклизмы. 13 июля в восточных районах прошли грозы, сопровождаемые шквалистым ветром. Местами, несмотря на зной, выпал град.

Паблик Кич-Городецкого района разместил фотографии крупного града, опасного для теплиц, садовых деревьев и огородных посадок, а также для автомобилей. Судите сами - размер градин превышал 20 миллиметров!

Такой крупный град сфотографировали в деревне Шатенево. Жители райцентра, расположенного в несколько десятках километров от Шатенево, не скрывают удивления - они наблюдали лишь небольшой дождь.

Как предупреждают метеорологи, погодные аномалии продолжатся