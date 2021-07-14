Метеорологи предупреждают вологжан о погодных аномалиях

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Проблемная погода ожидает вологжан в ближайшее время. Как сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, как минимум 14-15 июля жители региона могут пострадать сразу от нескольких погодных неприятностей - объявлены официальные предупреждения.

В Вологодской области установилась очень высокая температура воздуха, до 9 часов вечера 15 июля местами будет держаться температура выше +30°C. Такая погода даже названа синоптиками аномально-жаркой. Также в регионе с 9 вечера 14 июля до 9 утра 15 июля местами будет властвовать туман, особенно бдительными нужно быть автомобилистам, выбирать скорость подходящую под погодные условия.

С вечера среды до 9 часов вечера четверга ожидаются грозы - возможен шквалистый ветер до 16м/с. Кроме того, объявлена пожарная опасность 4 класса. Будьте внимательны и осторожны! Лучше не находиться на улице в сильный ветер, сразу зайти в любой дом и переждать - могут упасть деревья, остановки, металлические листы с крыш.

Ночью температура в регионе держится в среднем на уровне +17°C.

Как сообщала "Комсомолка", 13 июля погода удивила жителей востока области.