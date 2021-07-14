В Вологде родственники и выпускники не могут похоронить бывшего директора школы на Пошехонском кладбище

Фото: официальный сайт средней школы №9, г.Вологда

В Вологде 10 дней не могут похоронить заслуженного педагога, бывшего директора школы.

На странице Сергея Воропанова появилось обращение к мрэ города: в адрес администрации города Вологды были перенаправлены обращения, которые вологжане отправили в адрес администрации Президента РФ, в адрес губернатора Вологодской области. Родственники и выпускники школы №9 просят срочно рассмотреть эти обращения в ближайшее время. Они пишут: "Уже 10 дней не можем похоронить заслуженного человека, который отдал 45 лет своей жизни педагогике и имеет тысячи благодарных выпускников..."

Речь идет об Алевтине Яковлевне Петуховой, которая скончалась 4 июля на 88 году жизни. 18 лет она работала директором школы № 9 г. Вологды, два созыва избиралась народным депутатом, удостоена звания "Отличник народного просвещения", ветеран труда, 18 лет отработала в Совете ветеранов города Вологды, награждена многочисленными почетными грамотами за большие заслуги в общественной и педагогической деятельности.

Однако, чтобы похоронить уважаемого человека на Пошехонском кладбище, чтобы исполнить волю усопшей и отдать ей последние почести, нужно разрешение городского департамента. Но его нет.

Как стало известно, ходатайство готовится ветеранской организацией, обращения направлены в отдел образования Вологды.

Редакция "Комсомолки" обратилась в пресс-служба администрации города за комментариями. Мы следим за развитием ситуации.