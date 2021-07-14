Череповчанка не сдала тест и ее оштрафовали

Череповчанка отдохнула за пределами страны и не сделала тест на коронавирус. За нарушение она попала под суд.

Согласно правилам, тест туристка должна была сделать в течение трех дней после возвращения из-за границы. Череповчанка вернулась из Абхазии, но тест не сделала. По словам девушки, в заблуждение ее ввел работник турфирмы, который сказал, что тест сдавать не нужно, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Однако череповецкий районный суд по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ признал женщину виновной и назначил ей административный штраф - 7500 рублей. Это менее минимального размера, предусмотренного санкцией статьи.