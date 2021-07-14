МЧС сообщило о новых трагедиях на воде

За сутки в Вологодской области произошло четыре трагедии на воде. Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС России. Всего с начала лета на Вологодчине утонуло 37 человек.

В Грязовце в пруду обнаружено тело мужчины 1981 года рождения. Его извлекли из воды и передали полицейским.

В Чагоде утонул мужчина 1978 года рождения, его тело извлекли из реки Чагодощи сотрудники ПСЧ-32. 12 июля в этой реке утонул другой мужчина, 2002 года рождения, его тело также было извлечено. В Вологде мужчина 1983 года рождения купался в районе улицы Бурмагиных и утонул, его достали.

В Вологодском районе в карьере возле Старого Села утонула женщина 1970 года рождения. Ее тело на утро 14 июля не было не обнаружено.