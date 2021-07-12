В Вологде ночью сожгли автомобиль кандидата в председатели ТСЖ

Досталось и другой машине. Фото предоставил хозяин уничтоженного авто для ГородВо

Сегодня ночью, 12 июля, вспыхнули сразу три автомобиля во дворе дома № 123А на улице Карла Маркса. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, первым загорелся «Рено Сандеро»: уничтожено покрытие капота, бамперы, лобовое стекло, выгорел салон, моторный отсек. Потом огонь перешел на соседний «Ниссан Альмеро»: поврежден задний бампер и багажник. Подплавило и третью машину, «Ладу Приору».

Специалисты из МЧС сообщили, что первую машину подожгли. Ее владельцем является 45-летний Алексей. Как рассказал пострадавший журналистам портала ГородВо, он был инициатором перехода дома № 123А от управляющей Компании «Стройтехник» в ТСЖ. Теперь вологжанин участвует выборах, как кандидат в председатели. 12 июля последний день голосования для перехода дома в ТСЖ. Алексей сообщил, что угроз от УК ему не поступало, однако он не исключает, что поджог и сбор голосов могут быть как-то связаны.