В Вологде появился памятник-книжка поэту Александру Яшину

Дизайн памятника был выбран из 10 вариантов Фото: Вологда РФ

В Вологде на средства гранта от Правительства области в 224 тысячи рублей установили новый памятник поэту, прозаику, журналисту и военному корреспонденту Александру Яшину. 11 июля наш земляк ушел из жизни.

Торжественная церемония открытия прошла на улице Яшина на месте старого памятника, который установили 8 лет назад. Арт-проект напоминает прежнюю конструкцию, однако обновленный дизайн выбрали из 10 вариантов. Жители улицы остались довольны. В дальнейшем у монумента высадят цветы, поднимут грунт у основания и сделают окантовку.

Начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Елена Доможирова рассказала о проекте: «Александр Яшин стоял у истоков писательской организации города, в которую вошли такие писатели и поэты, как Николай Рубцов, Василий Белов, Александр Романов и многие другие. Реализация проекта памятника Александру Яшину - очень знаковая инициатива для культуры нашего города. Ассоциация ТОС и ТОС «Центральный» стали инициаторами очень многогранного проекта, к которому присоединились учреждения культуры города Вологды. А библиотеки города и Детская школа искусств провели конкурсы рисунков».