В Грязовце бутылка водки привлекла грабителя

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В Грязовце осудили 35-летнего местного жителя. Как установило следствие, 27 марта мужчина выпивал с друзьями на улице Молодежной, когда заметил, что в подъезд зашел вологжанин с желанным напитком. Пьяный подсудимый выхватил бутылку водки из кармана своей жертвы, ударил хозяина алкоголя по лицу, а когда тот упал - добил ногами.

Подсудимый полностью признал вину, однако с учётом опасного рецидива преступлений, ему назначили 1,5 года колонии строгого режима. "Приговор может быть обжалован", - сообщила пресс-служба судов Вологодской области.