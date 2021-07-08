Вологодские выпускники поставили рекорд при сдаче ЕГЭ

Подведены итоги сдачи ЕГЭ. Всего выпускники в Вологде получили 26 стобалльных результатов. Это лучший результат с 2010 года, сообщет пресс-служба администрации Вологды. Больше всего абсолютных пятерок выпускники получили по русскому языку и литературе – в каждой дисциплине по 8 тестов написано на 100 баллов. По 3 высших результата зафиксировано по профильной математике и химии, по 2 – по физике и информатике.

В этом году сразу трое выпускников из Вологды стали дважды стобалльниками. Одиннадцатиклассница школы № 1 Екатерина Воронина отлично справилась с предметами русский язык и литература, выпускник лицея №32 Иван Колпашников написал отлично математику и физику, еще один лицеист Вадим Грязнов – физику и русский язык.

Напомним, в стране единственная девушка, лицеист из Ростова-на-Дону, получила 100 баллов по 4 предметам.