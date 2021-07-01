Охранник уберег череповчанку от потери сбережений

Женщине очень повезло

56-летней жительнице Череповца поступил звонок от работников одного из известных банков. Собеседник убедил женщину, что необходимо срочно спасать сбережения - для сохранности их нужно обналичить и перевести на указанные номера.

Напуганная дама побежала в торговый центр к банкомату, пока ее инструктировали по телефону. Нервную череповчанку заметил охранник магазина. Он заподозрил, что с женщиной разговаривают мошенники, предупредил ее о возможном обмане и даже сам побеседовал со злоумышленниками, а потом вызвал полицию.

Благодаря неравнодушному охраннику череповчанке удалось сохранить свои 350 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, только за одни минувшие сутки на Вологодчине официально обратились в полицию 6 вологжан, пострадавших от дистанционных мошенников.