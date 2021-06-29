В моногоспитале Вологды на лечении находится гражданин Индии

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В коронавирусном моногоспитале областной столицы лечится мужчина из Индии. Эту информацию получил портал NewsVo из собственных источников. В Департаменте здравоохранения региона данные подтвердили. Сообщается, что мужчина прибыл в Вологду из-за бизнеса.

В ВОЗ заявляют, что дельта-штамм ("индийский") в два раза заразнее изначального коронавируса, а симптомы маскируются под ОРВИ. Ранее главврач череповецкого моногоспиталя рассказал, что 20% пациентов не отвечают на лечение - у как минимум одного из таких больных именно индийский штамм вируса, а еще 34 человека с подозрением на него. Дельта-штамм может быть распространен и в Вологде.