Череповецкий главврач: 20% коронавирусных пациентов не поддаются лечению

Летом возник очередной всплеск заболеваемости Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области по состоянию на 23 июня за минувшие сутки зафиксировано 70 новых заболевших коронавирусной инфекцией, 48 из них доставлены в моногоспитали Череповца. Последний раз такие числа наблюдались в середине апреля - количество заражений вновь пошло в гору. Погибших сегодня двое.

Статистика

Коэффициент распространения вируса в нашем регионе 1,11. За сутки вакцинировалось 402 человека, всего 38 374. В моногоспитале Вологды находится 357 человек, в тяжелом состоянии 37 из них.

В Череповце 54 пациента не могут дышать без кислорода, еще 19 человек на аппарате ИВЛ. Мэр назвал эти цифры самыми пугающими за все время пандемии. Также Вадим Германов сообщил, что среди пациентов череповецких моногоспиталей нет ни одного, кто сделал бы прививку, а затем переболел коронавирусом в тяжелой форме.

Череповчане не верят в огромное количество больных и вакцинацию. Страница мэра города

На заседании оперштаба по коронавирусу в Вологодской области выступил главврач череповецкого моногоспиталя. Андрей Погодин сообщил, что некоторые их коронавирусные пациенты вообще не поддаются лечению:

"Мы на связи с нашими коллегами из 40 больницы в Коммунарке. И у них, и у нас появилась категория больных, не отвечающая на любые наши схемы лечения. И у нас, и у них это около 20% больных. По общему мнению, вероятно, за полтора года вирус мутировал и изменил своё лицо. Есть информация, что в Москве 80% заболевших — это люди, заразившиеся индийским, или, как его называют, «дельта» штаммом. Он стал более агрессивный и более скоротечный. Иногда время от манифестации клинических проявлений до госпитализации в реанимацию составляет 3-4 дня. Мутировавший вирус уже не вызывает симптомов «уханьского» вируса, таких как потеря обоняния и першение в горле. Сейчас он начинается высокой температурой, до 40 градусов, и дыхательной недостаточностью. Если исходить из базового сценария, то зараженные индийским штаммом, 20%, никак не отреагируют на наше лечение. В негативном сценарии процент пациентов, интактных к нашему лечению, может увеличиться. Общее скажу мнение: этот замкнутый круг может разорвать вакцинация".

Вакцинироваться можно на 2 года вперед

Как записаться на вакцинацию подскажет специальный раздел на сайте Правительства области, также есть справочная информация в картинках.