Молодой человек попал под пассажирский поезд "Москва-Архангельск"

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В Вологодской области под пассажирский поезд попал молодой человек. Он погиб на месте. ЧП случилось на перегоне Бакланка-Грязовец, на 445 километре железной дороги Москва-Архангельск.

ЧП случилось 25 июня в 18:10 часов. Водитель поезда «Москва – Архангельск» заметил переходившего пути мужчину, согласно инструкции, подал звуковой сигнал и срочно применил экстренное торможение. Однако избежать трагедии не удалось. Погибший опознан - это 26-летний молодой человек, житель Грязовца, сообщает газета "Сельская правда" ВКонтакте.

Проверкой информации занимается следователи.

Фото: газета "Сельская правда".