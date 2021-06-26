В моногоспитале Вологды женщина упала из окна

Женщина упала с третьего этажа Фото: Ольга Кузнецова

В моногоспитале Вологды произошла трагедия - пациентка выпала из окна. 22 июня около полуночи в моногоспитале, что на Советском проспекте, 102, женщина 1957 года рождения выпрыгнула из окна палаты, которая находилась на третьем этаже. Со слов соседки по палате, погибшая после телефонного разговора была сильно расстроена и открыла окно.

На место выехала полиция и скорая помощь. Пациентке оказывалась реанимационная помощь, однако она погибла, сообщает ИА"Вологда Регион"

Здание моногоспиталя - старой постройки, с высокими потолками, то есть падение произошло с высоты более 10 метров.

Обстоятельства должен уточнить Следственный комитет.