На Вологодчине в аномальную жару прошел крупный град

Град в поселке Ёрга. Фото из группы ВК Череповец.Новости.Известия.События.

Вологжан погода, по-видимому, решила немного охладить в аномальную жару - крупным градом. Жители нескольких населенных пунктов Череповецкого и Шекснинского районов оказались совсем не рады таким превратностям судьбы.

Огородники жалуются на порванные льдом теплицы и побитые насаждения. Очевидцы сообщают, что необычные для лета осадки были замечены в селе Воскресенское (Ёрга) и деревне Большая Степановская.

Синоптики не ожидают сильного понижения температуры на этой неделе, а в граде винят Азовский антициклон.